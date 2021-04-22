«Зенит» победил «Барселону» в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Барселоной» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счётом 76:74 в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Кевин Пангос, набравший 22 очка. Ещё 12 очков в активе Уилльяма Томаса.

В составе «Барселоны» 18 очков набрал Брэндон Дэвис. Ещё 15 очков команде принёс Кори Хиггингс.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу «Зенита». Вторая игра пройдёт в Барселоне 23 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Фенербахче» в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги.