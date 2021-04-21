ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким «Фенербахче» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 92:76 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА по 20 очков набрали Уилл Клайберн и Дэниел Хэккет. Дабл-дабл из 12 очков и десяти подборов в активе Йоханнеса Фойгтмана.

За «Фенербахче» 27 очков набрал Нандо де Коло.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт 23 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил об уходе Джеймса в НБА.