Бабаев — о проигрыше «Локомотиву»: ЦСКА не совсем заслужил такое поражение

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение команды от столичного «Локомотива» в матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
Бабаев — о проигрыше «Локомотиву»: ЦСКА не совсем заслужил такое поражение

«Сложно сказать, почему не получилось. Играли достаточно неплохо, создавали моменты, хромала реализация, можно сетовать на невезение. Считаю, что счёт не совсем по игре, ребята старались, подводило невезение, индивидуальные ошибки. Мы не совсем заслужили такое поражение. Надо держать удар, поздравляем «Локомотив» с выходом в финал, а сами будем стараться исправить ситуацию в оставшихся матчах», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:3 и вылетел из Кубка России.

Ранее Ивица Олич рассказал, чего не хватило ЦСКА в полуфинале Кубка России с «Локомотивом».

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