Олич рассказал, чего не хватило ЦСКА в полуфинале Кубка России с «Локомотивом»

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение команды от столичного «Локомотива» в матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
Олич рассказал, чего не хватило ЦСКА в полуфинале Кубка России с «Локомотивом»

«Команда хорошо начала, но после первого момента пропустили. «Локомотив» хорошо играл — что вратарь, что оборона. Весь матч. Нам же нужно добавлять в реализации. У нас было много моментов, по-моему. Желание у команды есть, это видно, но концентрации не хватает. Особенно на стандартах. Нужно работать. Много. Каждый день», — приводит слова Олича «Матч ТВ».

ЦСКА на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:3 и вылетел из Кубка России.

Ранее Марко Николич заявил, что недоволен качеством игры «Локомотива» в матче с ЦСКА.

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