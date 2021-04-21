Николич заявил, что недоволен качеством игры «Локомотива» в матче с ЦСКА

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над столичным ЦСКА в матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
Николич заявил, что недоволен качеством игры «Локомотива» в матче с ЦСКА
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Сегодня не была одна из наших лучших игр. Но мы всё равно выиграли 3:0. Я не очень доволен качеством игры. Конечно, результатом я доволен. Возможно, мы заслужили победу ещё раньше, но случилось это только сегодня. Бывает, и не играя отлично, можно выигрывать у ЦСКА со счётом 3:0. Меня беспокоит такая ситуация. Нам надо прибавлять», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле победил ЦСКА со счётом 3:0 и в десятый раз в истории вышел в финал Кубка России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлил свою победную серию до десяти матчей.

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