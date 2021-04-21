«Локомотив» продлил свою победную серию до десяти матчей

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Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил свою победную серию во всех турнирах до десяти матчей.
«Локомотив» продлил свою победную серию до десяти матчей
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Победа над ЦСКА в полуфинале Кубка России стала для «Локомотива» десятой подряд во всех турнирах, из которых семь — в Российской премьер-лиге («Арсенал», «Сочи», «Уфа», «Ротор», «Спартак», «Ростов»), а ещё три — в Кубке России («Тамбов», «Сочи», ЦСКА).

Суммарный счёт выигранных встреч — 26:3.

В следующем матче «Локомотив» 24 апреля сыграет на выезде с «Тамбовом» в рамках 27-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в десятый раз в истории вышел в финал Кубка России.

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