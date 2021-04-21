«Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне» в матче Примеры

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«Валенсия» потерпела поражение от «Осасуны» в матче 31-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Осасуне» принесли голы Хави Мартинеса, забившего на 13-й минуте, Джонатана Кальери, отличившегося на 32-й, и Роберто Торреса, реализовавшего пенальти на 67-й минуте.

«Валенсия» ответила голом Кевина Гамейро на 30-й минуте. Российский хавбек Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 68-й минуте.

«Осасуна» с 40 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 35 очками — 14-я.

В параллельном матче «Севилья» на выезде взяла верх над «Леванте» со счётом 1:0.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение, что Суперлига выставила себя на посмешище.

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