Президент Ла Лиги Тебас: Суперлига выставила себя на посмешище

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас критически высказался о ситуации вокруг создания и развала европейской футбольной Суперлиги.

«Суперлига выставила себя на посмешище, а её концепция продемонстрировала серьёзное невежество её лидеров в том, что касается понимания индустрии и фанатов по всему миру. Я не чувствую себя преданным. Я в этом деле уже много лет, и эгоизм некоторых клубов мне уже известен. Идея Суперлиги втайне назревала давно. Нехорошо делать что-то втайне, скрывая от других», — приводит слова Тебаса AS.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы, среди которых испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал выход клуба из европейской футбольной Суперлиги.