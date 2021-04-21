УЕФА может применить санкции к основателям Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность введения санкций в отношении основателей европейской Суперлиги.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — приводит слова одного из вице-президентов УЕФА журналист Мохамед Бухафсив своём Twitter.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что МОК поддержал отказ от создания футбольной Суперлиги.