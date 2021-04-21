Мальдини заявил, что не участвовал в обсуждениях о вступлении «Милана» в Суперлигу

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал выход клуба из европейской футбольной Суперлиги.

«Я хочу подчеркнуть, что не участвовал в обсуждениях на тему Суперлиги. Я обо всём узнал в воскресенье вечером после совместного заявления клубов. Очевидно, всё решалось на более высоком уровне. Это не отменяет обязанности извиниться перед фанатами, причём не только «Милана», но и в целом перед футбольными болельщиками, которые почувствовали, что принципы футбола, которые «Милан» всегда уважал, были преданы», — приводит слова Мальдини Football Italia.

Он отметил, что после произошедшего клубам стоит найти ответы на ряд возникших вопросов.

«Можем ли мы что-либо вынести из этой ситуации, можем ли мы понять, где предел? Очевидно, что нельзя игнорировать ценности спорта и принцип меритократии», — добавил Мальдини.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы, среди которых испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

21 апреля было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение, что Суперлига выставила себя на посмешище.