Джошуа хочет видеть Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочном лагере перед боем с Фьюри

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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, кого он хочет видеть в своём тренировочном лагере перед поединком с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри,
Джошуа хочет видеть Кличко, Мейвезера и Холифилда в тренировочном лагере перед боем с Фьюри
  • Reuters

«Боксёры должны держаться вместе. Львы — быть вместе со львами. И хорошим боксёрам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто ещё лучше. Хотел бы видеть в своём лагере Владимира Кличко. Двери для него всегда открыты. Это же касается Флойда Мейвезера, Эвандера Холифилда и других», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Джошуа и Фьюри подписали контракт на два поединка, даты которых будут объявлены позднее.

Ранее Джошуа сообщил, что бой с Фьюри должен состояться в июле.

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