Пике: создание Суперлиги не является хорошим для мирового футбола

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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение о европейской футбольной Суперлиге.
Пике: создание Суперлиги не является хорошим для мирового футбола
  • globallookpress.com

«Президент «Барселоны» оказался в такой ситуации, что ему передали клуб в очень плохом финансовом положении. Он примет наилучшее решение для клуба. Как игрок я считаю, что это решение не является хорошим для мирового футбола. Мы этого хотим для футбола? Мы хотим, чтобы «Севилья», «Валенсия», «Эвертон», «Лестер» и «Наполи» исчезли? Ведь при таком турнире их ценность свелась бы к нулю», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а затем испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

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