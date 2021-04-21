Озил: есть только одна Суперлига
- Reuters
«Есть только одна Суперлига», — написал Озил в своём Twitter, опубликовав логотип чемпионата Турции по футболу — Суперлиги.
There's only one Super League😉🇹🇷🌎 pic.twitter.com/KKKQWWEUaz— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 20, 2021
19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы. Это вызвало широкий резонанс среди футбольной общественности. Впоследствии английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а затем испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер» объявили о своём выходе из турнира.
Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.