Грачёва и Паар вылетели с первого круга парного турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Варвара Грачёва и румынка Лаура-Иоана Паар потерпели поражение от Дезайри Кравчук и Бетани Маттек-Сэндз из США в матче первого круга парного турнира в немецком Штутгарте.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 3:6.
Во втором круге турнира Кравчук и Маттек-Сэндз встретятся с парой Шэрон Фичмен — Джулиана Олмос.
Ранее сообщалось, что Панова и Голубич вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube