Грачёва и Паар вылетели с первого круга парного турнира в Штутгарте

Короткая ссылка
Российская теннисистка Варвара Грачёва и румынка Лаура-Иоана Паар потерпели поражение от Дезайри Кравчук и Бетани Маттек-Сэндз из США в матче первого круга парного турнира в немецком Штутгарте.
Грачёва и Паар вылетели с первого круга парного турнира в Штутгарте
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 3:6.

Во втором круге турнира Кравчук и Маттек-Сэндз встретятся с парой Шэрон Фичмен — Джулиана Олмос.

Ранее сообщалось, что Панова и Голубич вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить