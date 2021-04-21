Грачёва и Паар вылетели с первого круга парного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Варвара Грачёва и румынка Лаура-Иоана Паар потерпели поражение от Дезайри Кравчук и Бетани Маттек-Сэндз из США в матче первого круга парного турнира в немецком Штутгарте.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 3:6. Во втором круге турнира Кравчук и Маттек-Сэндз встретятся с парой Шэрон Фичмен — Джулиана Олмос. Ранее сообщалось, что Панова и Голубич вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле.