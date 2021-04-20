Панова и Голубич вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Александра Панова и швейцарка Виктория Голубич одержали победу над Мию Като из Японии и Катажиной Питер из Польши в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 10:5. Таким образом, Панова и Голубич вышли в четвертьфинал турнира. Ранее сообщалось, что Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле.