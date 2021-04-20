Панова и Голубич вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Александра Панова и швейцарка Виктория Голубич одержали победу над Мию Като из Японии и Катажиной Питер из Польши в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 10:5.
Таким образом, Панова и Голубич вышли в четвертьфинал турнира.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле.
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