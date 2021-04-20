Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле

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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова одержала победу над австрийкой Барбарой Хаас и китаянкой Ван Цян в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5 (10:3).

Таким образом, Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Звонарёва победила Херцог и вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле.

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