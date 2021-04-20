Павлюченкова и Потапова вышли в четвертьфинал парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова одержала победу над австрийкой Барбарой Хаас и китаянкой Ван Цян в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.

Reuters