«Атлетико» официально объявил о выходе из Суперлиги

Совет директоров мадридского «Атлетико» решил официально сообщить европейской футбольной Суперлиге и остальным клубам-учредителям о решении выйти из нового турнира.

«Атлетико» принял решение присоединиться к Суперлиге в связи с обстоятельствами, которых сегодня больше нет. Для нас очень важна гармония между всеми группами, составляющими клубную семью, особенно это касается наших болельщиков», — говорится в заявлении на официальном сайте «Атлетико».

В мадридском клубе заявили, что игроки команды и тренер выразили удовлетворение решением руководства, понимая, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.