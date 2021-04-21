Сборная Германии по футболу сыграет с Бразилией на Олимпиаде-2020

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В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка группового этапа футбольного турнира летних Олимпийских игр 2020 года.
Сборная Германии по футболу сыграет с Бразилией на Олимпиаде-2020
  • Reuters

В группе A между собой сыграют сборные Японии, ЮАР, Мексики и Франции.

В группе B — национальные команды Новой Зеландии, Южной Кореи, Гондураса и Румынии.

В группе C — команды Египта, Испании, Аргентины и Австралии.

В группе D сборная Германии сыграет с Бразилией. Также команды встретятся с Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Футбольный турнир Олимпиады-2020 пройдёт с 21 июля по 7 августа в шести городах Японии.

Ранее сообщалось, что в Японии не намерены отказываться от проведения ОИ-2020 из-за коронавируса.

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