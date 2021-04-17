В Японии не намерены отказываться от проведения ОИ-2020 из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что в Японии не планируют отказываться от планов проведения летней Олимпиады в Токио, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в стране.

«Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку», — приводит слова Суги ТАСС.

Он подчеркнул, что японцы продолжат тщательно и полноценно готовиться к Играм.

Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год.

Ранее глава ОКР рассказал, будут ли вакцинированы российские спортсмены перед поездкой на ОИ.