В Японии не намерены отказываться от проведения ОИ-2020 из-за коронавируса
- Reuters
«Как я упомянул в начале, я выразил решимость провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в качестве символа глобального единства. И президент Байден вновь выразил свою поддержку», — приводит слова Суги ТАСС.
Он подчеркнул, что японцы продолжат тщательно и полноценно готовиться к Играм.
Из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год.
Ранее глава ОКР рассказал, будут ли вакцинированы российские спортсмены перед поездкой на ОИ.