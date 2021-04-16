Глава ОКР рассказал, будут ли вакцинированы российские спортсмены перед поездкой на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, будет ли проводиться вакцинация российских спортсменов от коронавирусной инфекции перед поездкой в Японию на Олимпийские игры.

«Федеральное медико-биологическое агентство создало все условия для вакцинации членов олимпийской сборной. Вакцинация проходит в плановом режиме. Она не является обязательной для участия в Олимпийских играх, но мы и МОК настоятельно рекомендуем использовать вакцины для того, чтобы в последний момент не возникла какая-то неожиданность и спортсмена не сняли со старта. Полностью спокойными за безопасность нельзя быть никогда, но ОКР делает всё от него зависящее, чтобы эту безопасность обеспечить», — рассказал Поздняков в интервью RT.

Ранее он заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на ОИ.