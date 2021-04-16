Глава ОКР рассказал, будут ли вакцинированы российские спортсмены перед поездкой на ОИ

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, будет ли проводиться вакцинация российских спортсменов от коронавирусной инфекции перед поездкой в Японию на Олимпийские игры.
Глава ОКР рассказал, будут ли вакцинированы российские спортсмены перед поездкой на ОИ
  • АГН «Москва»

«Федеральное медико-биологическое агентство создало все условия для вакцинации членов олимпийской сборной. Вакцинация проходит в плановом режиме. Она не является обязательной для участия в Олимпийских играх, но мы и МОК настоятельно рекомендуем использовать вакцины для того, чтобы в последний момент не возникла какая-то неожиданность и спортсмена не сняли со старта. Полностью спокойными за безопасность нельзя быть никогда, но ОКР делает всё от него зависящее, чтобы эту безопасность обеспечить», — рассказал Поздняков в интервью RT.

Ранее он заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на ОИ.

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