Поздняков заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на ОИ

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, будет ли у российской сборной свой знаменосец на летней Олимпиаде в Токио.
Поздняков заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на ОИ
  • РИА Новости

«Безусловно, мы проведём большое собрание, на котором мы выберем самого достойного, кто будет нести флаг Олимпийского комитета России», — рассказал Поздняков в интервью RT.

Ранее глава ОКР рассказал о медальном плане на ОИ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить