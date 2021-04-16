Поздняков заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на ОИ
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, будет ли у российской сборной свой знаменосец на летней Олимпиаде в Токио.
- РИА Новости
«Безусловно, мы проведём большое собрание, на котором мы выберем самого достойного, кто будет нести флаг Олимпийского комитета России», — рассказал Поздняков в интервью RT.
Ранее глава ОКР рассказал о медальном плане на ОИ-2020.
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