Поздняков заявил, что у сборной России будет свой знаменосец на ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, будет ли у российской сборной свой знаменосец на летней Олимпиаде в Токио.

РИА Новости

«Безусловно, мы проведём большое собрание, на котором мы выберем самого достойного, кто будет нести флаг Олимпийского комитета России», — рассказал Поздняков в интервью RT. Ранее глава ОКР рассказал о медальном плане на ОИ-2020.