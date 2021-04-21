Вилков поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости

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Арбитр Михаил Вилков высказался о своей работе на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов».
Вилков поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Буду очень рад, если моё отстранение послужит дальнейшему развитию судейства в России. Если и делать кого-то крайним, то только меня. Давайте запишем дату матча «Локомотив» — «Ростов» как дату выздоровления судейства», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Арбитр поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости.

«Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле», — сказал он.

Вилков заявил, что все эпизоды игры объяснит после встречи с главой судейского комитета Российского футбольного союза Ашотом Хачатурянцем.

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от работы.

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