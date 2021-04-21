Арбитр Вилков: люди, которые хайпуют на теме судейства, очнитесь!

Арбитр Михаил Вилков обратился к своим критикам после пожизненного отстранения от судейства футбольных матчей.

«Арбитр — это всего лишь один из участников матча, который может ошибаться так же, как игроки, тренеры или президенты клубов. У всех арбитров есть семьи, которые читают этот бред и чушь», — цитирует арбитра «Чемпионат».

Вилков считает, что даже если арбитры не будут совершать ошибки, то их всё равно продолжат критиковать.

«Люди, которые хайпуют на теме судейства и зарабатывают лайки в комментариях, очнитесь! Вы ведь не говорите о том, что Сергей Песьяков, который привёз первый гол, виноват в поражении от «Локомотива»? Вы ведь не считаете, сколько команда сделала обрезов за первый тайм? Всем интересно «поджарить» Вилкова. Уверен, что в следующем матче вратарь «Ростова» всё потащит и отстоит на ноль» — сказал он.

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил отстранение Вилкова от работы.