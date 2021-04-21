В Госдуме отреагировали на приостановку Суперлиги

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал приостановку европейской футбольной Суперлиги.

«Ведущие европейские клубы послали сообщение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что существующая система футбола в Европе устарела и больше их не устраивает. И если ФИФА и УЕФА хотят развития — они должны начать преобразования», — цитирует Лебедева Sport24.

Депутат отметил, что рано или поздно всё устаревает.

«Я понимаю, что участникам Суперлиги неинтересно тратить силы, время, здоровье на игру с клубами более низшего сорта и дивизиона. Они хотят другого уровня футбола, и их можно в этом понять», — сказал он.

По мнению Лебедева, Лига Европы никому не интересна, а Лига чемпионов интересна только за счёт плей-офф.

«Участники Суперлиги хотят играть между собой не один матч, а пять-шесть. Да и болельщикам это явно будет интереснее смотреть. Конечно, бывают сенсации, как в матче Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА. Но по итогу это ничего не дало», — сказал депутат.

По его мнению, для российского футбола приостановка Суперлиги не имеет никакого значения.

«Мы ничего не потеряли, а в случае запуска нового турнира ничего бы не приобрели. Мы должны думать не о Суперлиге, а о развитии российского футбола и вкладывании средств в развитие своих клубов», — сказал Лебедев.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.