Президент УЕФА прокомментировал приостановку Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин отреагировал на приостановку европейской футбольной Суперлиги.

«Признать ошибку — достойно восхищения. Клубы Суперлиги совершили большую ошибку, но сейчас вернулись в строй, и я знаю, что им есть что предложить не только соревнованиям УЕФА, но и всему европейскому футболу. Важно, чтобы мы вместе двигались вперёд и восстанавливали единство, которым всегда отличался футбол», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.