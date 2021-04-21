Аньелли прокомментировал новость об уходе из «Ювентуса»

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли ответил на вопрос, покидает ли он клуб.

«Не знаю, откуда у вас такая информация. Подобные разговоры только прибавляют мне сил, заставляют больше улыбаться», — цитирует Аньелли La Repubblica.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.