«Арсенал» извинился за участие в Суперлиге

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Лондонский «Арсенал» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.
«Арсенал» извинился за участие в Суперлиге
  • Reuters

«Мы совершили ошибку и приносим извинения за неё», — говорится в пресс-релизе «Арсенала».

В лондонском клубе заявили, что решение вступить в европейскую Суперлигу было вызвано желанием защитить клуб за счёт финансовой стабильности.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

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