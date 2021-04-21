Премьер-министр Великобритании высказался о приостановке Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал приостановку европейской футбольной Суперлиги.

«Меня очень порадовало решение английских клубов. Это правильный шаг в отношении болельщиков, футбола и всего процесса в целом. Мы должны и дальше защищать нашу национальную игру», — написал Джонсон в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира: «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.