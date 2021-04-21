СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) большие деньги за отказ от участия в европейской Суперлиге.

По информации Mundo Deportivo, решающую роль в решении английских клубов выйти из нового турнира сыграли финансовые обещания со стороны УЕФА.

Сообщается, что клубам испанской Ла Лиги не поступало аналогичного предложения.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.