Премьер-министр Великобритании прокомментировал выход английских клубов из Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал новость о выходе английских клубов из европейской Суперлиги.

«Решение «Манчестер Сити» и «Челси» — если оно будет подтверждено — является абсолютно правильным, и я хвалю их за это», — написал Джонсон в Twitter.

Премьер-министр Великобритании выразил надежду, что и другие клубы, участвующие в новом турнире, последуют примеру английских клубов.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что европейская футбольная Суперлига отменена.

Также стало известно, что ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.