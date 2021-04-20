Чех вышел успокаивать бунтующих против Суперлиги болельщиков «Челси»

Болельщики «Челси» обратились к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги с «Брайтоном» с просьбой отказаться от участия в европейской Суперлиге.

Болельщики «Челси» обратились к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги с «Брайтоном» с просьбой отказаться от участия в европейской Суперлиге.

Болельщики собрались вокруг стадиона «Стэмфорд Бридж» с плакатами «Роман, поступи правильно» и «RIP, футбол. 1863—2021» и заблокировали проезд командного автобуса на стадион.

Успокаивать бунтующих против участия «Челси» в Суперлиге болельщиков вышел технический и спортивный советник «Челси» Петр Чех.

Матч «Челси» — «Брайтон» состоится 20 апреля в 22:00 мск.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Челси» может отказаться от участия в Суперлиге.