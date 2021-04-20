Пирло — о создании Суперлиги: Аньелли дал нам большую уверенность, объяснив суть проекта
- Reuters
«За последние годы произошло много изменений. Я не лучший человек для того, чтобы это объяснять. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли станет тем, кто объяснит ситуацию, как делают и другие президенты клубов в эти дни», — цитирует Пирло Sky Sports.
По словам тренера, президент «Ювентуса» посетил расположение команды утром 20 апреля.
«Мы видим президента почти каждый день, он всегда был близок к команде. Аньелли дал нам большую уверенность, объяснив суть проекта. А для нас самое важное — продолжать работать», — сказал он.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.