Пирло — о создании Суперлиги: Аньелли дал нам большую уверенность, объяснив суть проекта

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«За последние годы произошло много изменений. Я не лучший человек для того, чтобы это объяснять. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли станет тем, кто объяснит ситуацию, как делают и другие президенты клубов в эти дни», — цитирует Пирло Sky Sports.

По словам тренера, президент «Ювентуса» посетил расположение команды утром 20 апреля.

«Мы видим президента почти каждый день, он всегда был близок к команде. Аньелли дал нам большую уверенность, объяснив суть проекта. А для нас самое важное — продолжать работать», — сказал он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.