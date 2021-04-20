Тренер «Сассуоло» заявил о нежелании играть с «Миланом»

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Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал создание европейской Суперлиги.
Тренер «Сассуоло» заявил о нежелании играть с «Миланом»
  • Reuters

«Я полчаса обсуждал с футболистами Суперлигу. Правильно было поговорить об этом с ними. Меня злит то, что произошло накануне. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании нового турнира можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь», — цитирует Де Дзерби Sosfanta.

Тренер «Сассуоло» заявил о нежелании играть с «Миланом».

«Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей нового турнира. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и команде. Я выйду на матч, только если меня заставят в клубе», — сказал он.

Матч 32-го тура итальянской Серии A «Милан» — «Сассуоло» должен состояться 21 апреля.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Наполи» может стать 13-м участником Суперлиги.

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