СМИ: «Наполи» может стать 13-м участником Суперлиги
- Reuters
По информации Corriere dello Sport, 20 апреля президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису поступил звонок от спонсора Суперлиги американского банка JPMorgan с предложением вступить в новый турнир.
Реакция неаполитанского клуба пока неизвестна, однако Де Лаурентис неоднократно выступал за создание Суперлиги.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.