СМИ: «Наполи» может стать 13-м участником Суперлиги

«Наполи» предложили вступить в европейскую Суперлигу.

По информации Corriere dello Sport, 20 апреля президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису поступил звонок от спонсора Суперлиги американского банка JPMorgan с предложением вступить в новый турнир.

Реакция неаполитанского клуба пока неизвестна, однако Де Лаурентис неоднократно выступал за создание Суперлиги.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.