СМИ: УЕФА ведёт переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов до €7 млрд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведёт переговоры с британским инвестиционным фондом об увеличении бюджета Лиги чемпионов.

По информации RMC Sport, УЕФА хочет увеличить стартовый бюджет турнира с €4,5 млрд до €7 млрд.

Сообщается, что организация планирует пригласить в Лигу чемпионов европейские клубы, которые отказались от участия в Суперлиге.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.