Хачатурянц: эксперты единогласно решили, что Вилков совершил две очевидные ошибки
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Эксперты определили, что арбитр ошибся. Итог голосования — 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Михаил Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок «Локомотива» находился сзади и цеплял защитника за ногу. Что касается второй жёлтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок московской команды. Штрафной удар следовало назначить в пользу гостей», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.
Ранее Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранён от судейства футбольных матчей.