Хачатурянц: эксперты единогласно решили, что Вилков совершил две очевидные ошибки

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о результатах заседания экспертно-судейской комиссии, давшей оценку работе арбитра Михаила Вилкова на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

«Эксперты определили, что арбитр ошибся. Итог голосования — 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Михаил Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок «Локомотива» находился сзади и цеплял защитника за ногу. Что касается второй жёлтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок московской команды. Штрафной удар следовало назначить в пользу гостей», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранён от судейства футбольных матчей.