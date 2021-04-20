Невилл призвал отменить финал Кубка английской лиги

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл призвал отменить финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» из-за решения клубов вступить в европейскую Суперлигу.

«Нужно действовать здесь и сейчас, это большая атака. Мысли о том, что что-то случится… Отмените финал Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Кого это должно волновать? Их не волнует», — цитирует Невилла The Sun.

По мнению эксперта, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» не волнует английский футбол.

«Почему они должны играть за трофей английской лиги? Они должны понимать: нельзя подобным образом запугивать всех в этой стране. Шесть владельцев управляют страной и издеваются над 14 клубами, Английской премьер-лигой, футбольной ассоциацией Англии», — сказал бывший футболист.

Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» должен состояться 25 апреля.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 14 клубов АПЛ выступили против Суперлиги.