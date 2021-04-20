14 клубов АПЛ выступили против Суперлиги

Английская премьер-лига (АПЛ) выступила с официальным заявлением о создании европейской Суперлиги.

«АПЛ совместно с футбольной ассоциацией сегодня встретились с клубами, чтобы обсудить последствия создания европейской Суперлиги. Все 14 клубов единогласно и решительно выступили против нового турнира. Лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать развитию идеи, а также привлечь участвующих к ответственности в соответствии с правилами», — говорится в заявлении на официальном сайте АПЛ.

Сообщается, что АПЛ продолжит работу с заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другие лиги, чтобы защитить интересы футбола и призвать клубы, участвующие в Суперлиге, немедленно прекратить своё участие в ней.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.