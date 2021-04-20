«Бавария» отказалась от участия в Суперлиге

Мюнхенская «Бавария» выступила с официальным заявлением о создании европейской Суперлиги.

«Мюнхенская «Бавария» хочет, чтобы европейские клубы жили в прекрасном и эмоциональном соревновании, которым является Лига чемпионов, и развивали его вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Бавария» говорит нет Суперлиге», — цитирует президента «Баварии» Герберта Хайнера пресс-служба мюнхенского клуба.

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил отказ клуба от участия в Суперлиге.

«От имени правления я хотел бы чётко заявить, что мюнхенская «Бавария» не будет принимать участия в Суперлиге. Мы солидарны с немецкой Бундеслигой. Для нас всегда было и остаётся большим удовольствием играть и представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы все с любовью вспоминаем нашу победу в Лиге чемпионов 2020 года в Лиссабоне. Для нас Лига чемпионов — лучшее клубное соревнование в мире», — сказал Румменигге.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.