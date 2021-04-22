Гвардиола — о создании Суперлиги: руководители «Манчестер Сити» не должны извиняться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Руководители «Манчестер Сити» не должны извиняться. Я знаю, кто наши руководители, кто наш исполнительный директор, — это самое главное. Эта глава закрыта, конец», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.

Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций-членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.