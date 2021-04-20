Источник: Азмун заинтересовал «Рому» и «Аталанту»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал ряд коллективов итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём Twitter, 26-летний иранский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и «Аталанты».

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года, а до этого играл за «Рубин» и «Ростов». В текущем сезоне иранец принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил 16 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ, ведя в счёте с разницей в два мяча.