Источник: Азмун заинтересовал «Рому» и «Аталанту»

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал ряд коллективов итальянской Серии А.
Источник: Азмун заинтересовал «Рому» и «Аталанту»
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём Twitter, 26-летний иранский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и «Аталанты».

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года, а до этого играл за «Рубин» и «Ростов». В текущем сезоне иранец принял участие в 22 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что «Краснодар» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ, ведя в счёте с разницей в два мяча.

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