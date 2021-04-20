Хачатурянц не исключил, что после окончания сезона РПЛ могут последовать новые дисквалификации судей

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц допустил, что Михаил Вилков будет не последним арбитром, который получил пожизненную дисквалификацию.

«Будут ли ещё радикальные меры в отношении судей? По итогам чемпионата, возможно, будут такие же решения. Мне приятно видеть поддержку со стороны клубов. Ведь главные действующие лица на поле, а мы стремимся сделать именно так, чтобы обсуждали футбол, а не судейство», — цитирует Хачатурянца Sport24.

Большинство клубов РПЛ поддержали отстранение Вилкова, выразив поддержку Хачатурянцу.

Ранее сообщалось, что «Ростов» поддержал Хачатурянца после решения пожизненно дисквалифицировать судью Вилкова.