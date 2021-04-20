Хачатурянц не исключил, что после окончания сезона РПЛ могут последовать новые дисквалификации судей
- РИА Новости
«Будут ли ещё радикальные меры в отношении судей? По итогам чемпионата, возможно, будут такие же решения. Мне приятно видеть поддержку со стороны клубов. Ведь главные действующие лица на поле, а мы стремимся сделать именно так, чтобы обсуждали футбол, а не судейство», — цитирует Хачатурянца Sport24.
Большинство клубов РПЛ поддержали отстранение Вилкова, выразив поддержку Хачатурянцу.
Ранее сообщалось, что «Ростов» поддержал Хачатурянца после решения пожизненно дисквалифицировать судью Вилкова.