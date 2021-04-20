Хачатурянц не исключил, что после окончания сезона РПЛ могут последовать новые дисквалификации судей

Короткая ссылка
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц допустил, что Михаил Вилков будет не последним арбитром, который получил пожизненную дисквалификацию.
Хачатурянц не исключил, что после окончания сезона РПЛ могут последовать новые дисквалификации судей
  • РИА Новости

«Будут ли ещё радикальные меры в отношении судей? По итогам чемпионата, возможно, будут такие же решения. Мне приятно видеть поддержку со стороны клубов. Ведь главные действующие лица на поле, а мы стремимся сделать именно так, чтобы обсуждали футбол, а не судейство», — цитирует Хачатурянца Sport24.

Большинство клубов РПЛ поддержали отстранение Вилкова, выразив поддержку Хачатурянцу.

Ранее сообщалось, что «Ростов» поддержал Хачатурянца после решения пожизненно дисквалифицировать судью Вилкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить