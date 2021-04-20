«Ростов» поддержал Хачатурянца после решения пожизненно дисквалифицировать судью Вилкова

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«Ростов» выразил поддержку главе судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу, который принял решение пожизненно отстранить от работы арбитра Михаила Вилкова после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:4).
«Ростов» поддержал Хачатурянца после решения пожизненно дисквалифицировать судью Вилкова
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе отечественного футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения от руководства судейского комитета РФС. ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Хачатурянцем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета, не понаслышке зная, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов. Для нас очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий, их невозможно исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц согласился на встречу с Вилковым.

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