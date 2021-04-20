«Ростов» поддержал Хачатурянца после решения пожизненно дисквалифицировать судью Вилкова

«Ростов» выразил поддержку главе судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашоту Хачатурянцу, который принял решение пожизненно отстранить от работы арбитра Михаила Вилкова после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:4).

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе отечественного футбола. За чередой судейских скандалов в РПЛ последовали достаточно жёсткие решения от руководства судейского комитета РФС. ФК «Ростов» полностью поддерживает политику, проводимую Ашотом Хачатурянцем. Мы доверяем решениям главы судейского комитета, не понаслышке зная, что его позиция и точка зрения пользуется авторитетом и поддержкой среди российских футбольных клубов. Для нас очевидно, что проблемы судейства в российском футболе копились несколько десятилетий, их невозможно исправить за один день. Прогресс в решении этих проблем мы видим», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц согласился на встречу с Вилковым.