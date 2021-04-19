Источник: Хачатурянц согласился на встречу с Вилковым

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц проведёт встречу с пожизненно отстранённым арбитром Михаилом Вилковым.
Источник: Хачатурянц согласился на встречу с Вилковым
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, арбитру удалось договориться о приёме у председателя судейского комитета.

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов» (3:1) Хачатурянц объявил, что Вилков отстранён от работы в РПЛ «в связи с утратой доверия».

В 2020-м после поединка 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков уже выводился из списка арбитров лиги до конца года. Он являлся арбитром ФИФА до 2019 года.

Ранее глава судейского комитета отреагировал на желание Вилкова встретиться с ним.

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