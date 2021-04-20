«Эвертон» назвал предательством создание европейской Суперлиги

«Эвертон» выступил с резкой критикой в адрес шести клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), вошедших в число 12 команд — создательниц Суперлиги.

«Эвертон» опечален и разочарован тем, что шесть клубов АПЛ выдвинули предложение о создании отдельной лиги. Эти шесть клубов действуют исключительно в своих интересах, пороча репутацию нашей лиги и игры в целом. Эти клубы предпочли неуважительно отнестись ко всем остальным, с которыми они сидят за одним столом в АПЛ. Они предали большинство футбольных болельщиков в нашей стране и за её пределами. Во время международного кризиса клубы должны работать сообща, руководствуясь идеалами нашей игры и её болельщиками. А вместо этого некоторые клубы сговорились, чтобы тайно вырваться из футбольной пирамиды, которая так хорошо им служила всё это время. Самопровозглашённая супершестёрка клубов, видимо, намерена лишить своих болельщиков избирательных прав, поставив под угрозу структуру, лежащую в основе нашей любимой игры. Это нелепое высокомерие. От имени всех, кто связан с «Эвертоном», мы просим немедленно отозвать соответствующие предложения и прекратить частные встречи и подрывные действия. Наконец, мы просим владельцев, председателей и членов тех самых шести клубов помнить о положении, которое они занимают, — не только как хранители своих клубов, а и как хранители игры. К ответственности, которую они несут, надо относиться серьёзно. Мы призываем их всех задуматься о том, каким они хотят видеть своё наследие», — гласит официальное заявление «Эвертона».

В ночь с 18 на 19 апреля «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. Её старт запланирован на август 2021 года.

Ранее сообщалось, что Бекхэм раскритиковал идею создания европейской Суперлиги.