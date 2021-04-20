Бекхэм раскритиковал идею создания европейской Суперлиги

Бывший капитан сборной Англии по футболу, а ныне владелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на создание европейской Суперлиги.

«Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это было моей жизнью. Я любил футбол, когда был маленьким ребёнком, как фанат. Я остаюсь фанатом и сейчас. Как игрок, а теперь как владелец, я знаю, что наш спорт без болельщиков — это ничто. Нам необходим футбол, чтобы он был для всех. Нам нужен справедливый футбол, нужны соревнования, основанные на заслугах. Если же мы не защитим эти ценности, то любимая игра окажется в опасности», — написал Бекхэм в своём Instagram.

Накануне «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском клубе.

Ранее глава Суперлиги пообещал, что игроки команд — участниц турнира будут допущены к ЧМ и ЧЕ.