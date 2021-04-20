Сборная России по футболу награждена специальной медалью «За высокие спортивные достижения на ЧМ-2018»

Сборная России и главный тренер команды Станислав Черчесов получили почётную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу — 2018».

Об этом сообщает пресс-служба сборной России в Telegram-канале. Награду отправил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Благодарю Государственную думу России и её председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на чемпионате мира. В футболе важно выигрывать трофеи и завоёвывать награды. Три года назад нам этого сделать не удалось. Но по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте, не оставив равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать ещё долго. Однако сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании — Евро-2020», — заявил Черчесов.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Ранее Черчесов заявил, что создание Суперлиги может разрушить систему управления в мировом футболе.