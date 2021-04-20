Источник: «Бавария», «Боруссия» и «Порту» могут быть возвращены в Лигу чемпионов

Комитет Союза европейских ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведёт встречу, на которой обсудит возможное исключение клубов — основателей Суперлиги Европы из Лиги чемпионов, а также возвращение в турнир команд, вылетевших на стадии 1/4 финала.

Об этом сообщает Bild. Если решение об исключении клубов — основателей Суперлиги из Лиги чемпионов будет принято, то возможны два варианта дальнейшего развития событий: победу в турнире могут присудить четвёртому полуфиналисту ПСЖ или же вернуть «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту», которые вылетели на стадии 1/4 финала.

В ночь с 18 на 19 апреля о создании Суперлиги объявили 12 топ-клубов Европы, среди которых «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» — трое четвертьфиналистов Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Перес раскритиковал УЕФА за реформу Лиги чемпионов.