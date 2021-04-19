Принц Уильям высказался по поводу создания Суперлиги

Президент Футбольной ассоциации (ФА) Англии принц Уильям высказал мнение о создании европейской Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов, в том числе и шесть английских команд.

«Сейчас — больше, чем когда-либо, — мы должны защитить всё футбольное сообщество, от высшего уровня до низшего, а также ценности конкуренции и справедливости в его основе. Я разделяю обеспокоенность болельщиков относительно Суперлиги и ущерба, который она может нанести нашей любимой игре», — гласит пост герцога Кембриджского в Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Старт соревнования запланирован на август 2021 года.

Ранее «Севилья» раскритиковала планы топ-клубов Европы о создании Суперлиги.