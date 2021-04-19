Журова считает, что перед стартом ОИ-2022 в Пекине возможны военные провокации

Депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала заявления США о возможном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«За месяц до Олимпиады в Пекине в 2008 году ходили слухи, что сборная США на поедет на Игры. Но тогда поддавили спонсоры, поскольку, помимо политики, всегда есть экономика. У Международного олимпийского комитета спонсоры — Coca-Cola, Макдоналдс — рассчитаны в первую очередь на американскую аудиторию. Потому они заявили, что Вашингтон не очень правильно себя ведёт, и ситуация была отыграна назад, США приняли участие в Играх. Но день открытия Олимпиады — 8 августа 2008 года — ознаменовался нападением Грузии на Цхинвал. Человек так устроен, что когда он выбирает между праздником и войной, то часто выбирает и смотрит последнее. Потому многие взгляды были тогда привлечены к войне в Южной Осетии, а не к спорту. Я не удивлюсь, что нечто подобное мы увидим и в 2022 году», — цитирует слова Журовой НСН.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Захарова назвала аморальными заявления в США о возможном бойкоте ОИ-2022.